Mister Torrisi commenta la rincorsa amaranto | La Reggina è chiamata a stare davanti

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reggina è lanciata alla rincorsa delle posizioni di vertice della classifica di Serie D. Attualmente è a -4 dalla vetta, occupata da Igea Virtus, Savoia e Nissa, ma il tecnico Alfio Torrisi non vuole fare voli pindarici. “Era fondamentale, intanto, vincere questa partita ed i ragazzi sono. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

mister torrisi commenta la rincorsa amaranto la reggina 232 chiamata a stare davanti

© Reggiotoday.it - Mister Torrisi commenta la rincorsa amaranto: "La Reggina è chiamata a stare davanti"

Leggi anche: Mister Torrisi: "La Reggina ha fatto troppo poco per vincere"

Leggi anche: Mister Torrisi amareggiato: "La Reggina può andare avanti così"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mister Torrisi commenta la rincorsa amaranto: La Reggina è chiamata a stare davanti.

mister torrisi commenta rincorsaMister Torrisi commenta la rincorsa amaranto: "La Reggina è chiamata a stare davanti" - “Non abbiamo fatto ancora nulla, la classifica dice che non siamo neanche nei playoff”, ha dichiarato il tecnico degli amaranto al termine del match contro il Sambiase ... reggiotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.