Mister Sottil è deluso ma realista | Hanno meritato noi non i soliti

Mister Sottil è deluso ma realista

Andrea Sottil esprime rammarico per la sconfitta, ma si mostra consapevole delle difficoltà incontrate. Il Venezia, secondo lui, ha mostrato un livello superiore, mettendo in crisi la squadra e il suo approccio. Sottil riconosce i meriti degli avversari e sottolinea l'importanza di analizzare gli aspetti da migliorare. Mister Sottil è deluso ma realista:

Andrea Sottil è deluso ma realista. Il Venezia è forse la prima squadra che, al di là del risultato, ha messo così in difficoltà il Modena e il mister per prima cosa riconosce i meriti della formazione di Stroppa. "Per prima cosa è giusto fare i complimenti al Venezia, bisogna avere l’onestà di ammettere che avevamo di fronte un avversario forte e che ha meritato la vittoria. Detto questo, nel primo tempo noi non siamo stati i soliti, volevamo tenere una linea di pressing media come facciamo sempre e non ci siamo riusciti. E così ti trovi di fronte una squadra di qualità che sa giocare nello stretto e lo fa bene, e ti manda fuori giri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

