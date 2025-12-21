Andrea Sottil esprime rammarico per la sconfitta, ma si mostra consapevole delle difficoltà incontrate. Il Venezia, secondo lui, ha mostrato un livello superiore, mettendo in crisi la squadra e il suo approccio. Sottil riconosce i meriti degli avversari e sottolinea l'importanza di analizzare gli aspetti da migliorare. Mister Sottil è deluso ma realista:

Andrea Sottil è deluso ma realista. Il Venezia è forse la prima squadra che, al di là del risultato, ha messo così in difficoltà il Modena e il mister per prima cosa riconosce i meriti della formazione di Stroppa. "Per prima cosa è giusto fare i complimenti al Venezia, bisogna avere l’onestà di ammettere che avevamo di fronte un avversario forte e che ha meritato la vittoria. Detto questo, nel primo tempo noi non siamo stati i soliti, volevamo tenere una linea di pressing media come facciamo sempre e non ci siamo riusciti. E così ti trovi di fronte una squadra di qualità che sa giocare nello stretto e lo fa bene, e ti manda fuori giri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Sottil è deluso ma realista: "Hanno meritato, noi non i soliti"

