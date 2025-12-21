Quello di Mattia Missiroli ormai è un volto noto. In politica, da sindaco di centrosinistra di Cervia e tra le più importanti personalità della Riviera romagnola. E, purtroppo per lui, in cronaca: il primo cittadino risulta infatti indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie. Ma chi ha la memoria lunga e una certa dipendenza da calcio e tv lo ricorderà anche in versione difensore proprio del Cervia una ventina d'anni fa, nel mitico reality show calcistico di Italia 1 Campioni - Il sogno, agli ordini di mister Ciccio Graziani. Oggi Missiroli ha cambiato decisamente vita, appendendo gli scarpini al chiodo e dedicandosi a una brillante carriera da amministratore che lo ha portato alla prestigiosa elezione nel giugno del 2024, con il 56% delle preferenze sostenuto dal Partito democratico insieme al Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra e due liste civiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Missiroli, il sindaco Pd indagato? Clamoroso: dove l'avete già visto (in tv)

