Miradolo Terme ladri in fuga dai carabinieri | furgone lasciato in mezzo alla carreggiata
Miradolo Terme (Pavia), 21 dicembre 2025 - Malviventi in fuga dai carabinieri abbandonano un furgone in mezzo alla carreggiata per bloccare l'inseguimento dei militari, riuscendo ad allontanarsi su un'altra auto rubata. E' successo nella notte tra sabato e oggi, domenica 21 dicembre. I carabinieri della Stazione di Chignolo Po e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Stradella, impegnati in un "servizio di prevenzione ai furti notturni alle aziende locali - spiega la nota dell'Arma - intercettavano a Miradolo Terme, sulla Sp189, due veicoli, un furgone Fiat Ducato ed un'autovettura Alfa Romeo Giulietta" che " non fermandosi all'alt intimato dai militari, fuggivano in direzione della Sp412". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Sorprende i ladri dai vicini di casa, li insegue con il furgone. Poi la fuga nel traffico
Leggi anche: Montoro, ladri messi in fuga dai Carabinieri: tentato furto sventato a San Eustachio
Miradolo Terme, ladri in fuga dai carabinieri: furgone lasciato in mezzo alla carreggiata - Malviventi in fuga dai carabinieri abbandonano un furgone in mezzo alla carreggiata per bloccare l'inseguimento dei militari, riuscendo ad allontanarsi su un ... ilgiorno.it
Fuga all’alt dei carabinieri, scatta l’inseguimento: furgone rubato abbandonato sulla strada - Miradolo, i malviventi sono riusciti a fuggire a bordo della Giulietta rubata: hanno anche spruzzato la polvere di un estintore contro l’auto dei militari per ... laprovinciapavese.gelocal.it
Ed è un attimo che l'anno è già finito, ma non c'è nulla da temere... Noi, Amici di Miradolo, ci facciamo trovare sempre pronti! Chi viene a festeggiare il Capodanno 2026 con noi, accompagnati da buon cibo e dalla musica di Mario Ginelli e Norma Info e p facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.