Miradolo Terme ladri in fuga dai carabinieri | furgone lasciato in mezzo alla carreggiata

Miradolo Terme (Pavia), 21 dicembre 2025 - Malviventi in fuga dai carabinieri abbandonano un furgone in mezzo alla carreggiata per bloccare l'inseguimento dei militari, riuscendo ad allontanarsi su un'altra auto rubata. E' successo nella notte tra sabato e oggi, domenica 21 dicembre. I carabinieri della Stazione di Chignolo Po e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Stradella, impegnati in un "servizio di prevenzione ai furti notturni alle aziende locali - spiega la nota dell'Arma - intercettavano a Miradolo Terme, sulla Sp189, due veicoli, un furgone Fiat Ducato ed un'autovettura Alfa Romeo Giulietta" che " non fermandosi all'alt intimato dai militari, fuggivano in direzione della Sp412". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

