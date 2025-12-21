Minorenne truffato on line | responsabile smascherato dai Carabinieri

Durante le festività natalizie, molti cercano regali a prezzi vantaggiosi, ma è importante essere attenti alle truffe online. Recentemente, i Carabinieri hanno smascherato un responsabile di un episodio in cui un minorenne è stato vittima di una truffa digitale. Questa vicenda evidenzia l’importanza di adottare comportamenti sicuri in rete e di prestare attenzione alle offerte troppo allettanti. Minorenne truffato online: responsabile smascherato dai Carabinieri.

Tempo di lettura: 2 minuti Durante le festività natalizie tutti sono alla ricerca di regali, meglio se ad un prezzo scontato. Ma questi sono anche i momenti nei quali è maggiore il rischio di incorrere in brutte disavventure, come quella capitata ad un quattordicenne della Valle del Medio Calore che – credendo di poter acquistare le sneakers dei sogni ad un prezzo scontato – ha utilizzato i propri risparmi per poi scoprire di essere stato semplicemente raggirato. Come spesso accade, attraverso la pubblicazione di un annuncio accattivante su di un sito specializzato, un 26enne residente in provincia di Bari ha aggirato il minore, convincendolo della bontà dell'inserzione fino a quando ha incassato il bonifico, facendo poi perdere le proprie tracce.

