Minacce e ' messaggi' di morte su Whatsapp all' ex fidanzata 23enne spedito in carcere

Un giovane di 23 anni di Capua è stato arrestato dai carabinieri di Vitulazio con l’accusa di aver inviato minacce e messaggi di morte all’ex fidanzata. L’indagine ha evidenziato comportamenti persecutori che hanno generato preoccupazione e disagio. L’uomo è stato quindi accompagnato in carcere, a tutela della vittima e per garantire la sicurezza pubblica.

Un 23enne originario di Capua è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Vitulazio con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. Il provvedimento è scattato nella giornata di ieri ed è stato eseguito in regime di flagranza differita.L'arresto è maturato a seguito.

