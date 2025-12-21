Minacce e ' messaggi' di morte su Whatsapp all' ex fidanzata 23enne spedito in carcere

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni di Capua è stato arrestato dai carabinieri di Vitulazio con l’accusa di aver inviato minacce e messaggi di morte all’ex fidanzata. L’indagine ha evidenziato comportamenti persecutori che hanno generato preoccupazione e disagio. L’uomo è stato quindi accompagnato in carcere, a tutela della vittima e per garantire la sicurezza pubblica.

Un 23enne originario di Capua è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Vitulazio con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. Il provvedimento è scattato nella giornata di ieri ed è stato eseguito in regime di flagranza differita.L’arresto è maturato a seguito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

