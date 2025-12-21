Minacce di morte via social al giornalista della tv di Pordenone che si occupa di criminalità alla stazione Via alle indagini

Minacce di morte via social a un giornalista dell’emittente TV12 di Pordenone, che fa parte del gruppo Medianordest. A pronunciarle è stato un giovane, con il volto coperto da un passamontagna nero, come testimonia il video che gira in rete ed è stato mandato in onda da un servizio della stessa televisione privata. Federico De Ros ha girato alcuni servizi nella zona della stazione degli autobus del capoluogo, denunciando e documentando violenze, con l’uso di armi da taglio e con spranghe di ferro da parte di bande di giovani. In una occasione è stato affrontato di persona, alla presenza di un cameraman, e diffidato a mandare in onda i servizi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

