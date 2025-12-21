Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Un uomo con Sla crea un'opera d'arte usando solo l'attività del proprio cervello. Attorno a lui, tecnologia neuroscientifica, alta cucina, abiti scintillanti e una comunità che sceglie di esserci. È così che Aisla – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica chiude il 2025 con una serata intensa e condivisa, in Piazza San Babila, gremita di persone che hanno scelto di esserci, sotto la conduzione di Andrea e Michele di Radio Deejay. La protagonista è stata un'esperienza sensoriale inedita vissuta da Davide Rafanelli, persona con SLA, presidente SLAfood e consigliere nazionale AISLA. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Milano, un uomo con Sla trasforma l'attività cerebrale in arte visiva

