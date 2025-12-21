Milano-Cortina Salvini | lavoro perché ci siano atleti ucraini e russi
Roma, 21 dic. (askanews) – “Io da ministro ho la responsabilità di fare le infrastrutture che ospiteranno le Olimpiadi Milano-Cortina. Fra poche settimane l’Italia verrà vista da tutto il mondo e sto lavorando perché gli atleti di tutti i paesi del mondo, anche quelli in conflitto, possano esserci, perché lo sport unisca, la cultura unisca”. Lo ha detto, rispondendo a una domanda sugli sviluppi della guerra in Ucraina e dei negoziati internazionali di pace, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, ospite della puntata di questa sera di Zona Bianca, in prima serata su Rete4. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Milano-Cortina: Salvini, 'al lavoro per presenza atleti di tutti i Paesi in conflitto'
Leggi anche: Milano-Cortina 2026: la Fis esclude gli atleti russi
-52 giorni alle Olimpiadi: infrastrutture efficienti per tutti i territori; La ciclabile incompiuta fra Lecco e Abbadia: dopo 25 anni di attesa la posa della “seconda pietra” con Salvini; Milano-Cortina senza dati: Libera denuncia l’opacità strutturale delle Olimpiadi invernali; Salvini, 'quanto è mia competenza sulle Olimpiadi sta procedendo'.
Milano-Cortina, Salvini: lavoro perché ci siano atleti ucraini e russi - (askanews) – “Io da ministro ho la responsabilità di fare le infrastrutture che ospiteranno le Olimpiadi Milano- msn.com
Milano-Cortina: Salvini, 'al lavoro per presenza atleti di tutti i Paesi in conflitto' - "Sto lavorando perché gli atleti di tutti i Paesi del mondo, anche quelli in conflitto, possano esserci, perché lo sport unisca, la cultura unisca". lanuovasardegna.it
Salvini, 'quanto è mia competenza sulle Olimpiadi sta procedendo' - Tutte le opere di competenza del Mit sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 "stanno procedendo". ansa.it
Nell’anno dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, a Venezia si può pattinare nella sala da ballo affrescata al primo piano di un antico palazzo settecentesco. È l’installazione di Olaf Nicolai. - facebook.com facebook
Allianz e Rai raccontano la strada verso Milano-Cortina: al via la docuserie sugli azzurri ilsole24ore.com/art/allianz-e-… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.