Il mercato invernale del Milan potrebbe parlare inglese, anzi londinese. Come in una sessione di shopping mirata, senza eccessi ma con idee precise, i rossoneri stanno guardando con attenzione alla Premier League. Dopo aver praticamente chiuso per Niclas Füllkrug, il nuovo nome che torna con forza sul taccuino è quello di Axel Disasi, oggi al Chelsea. Un mercato pragmatico: pochi colpi, ma mirati. La linea è chiara: niente rivoluzioni come dodici mesi fa, ma innesti funzionali per rendere più solida la seconda parte di stagione. Il Milan vuole intervenire con operazioni sostenibili, dando ad Massimiliano Allegri strumenti utili per mantenere continuità e competitività. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, ritorno di fiamma per Disasi: occasione concreta a gennaio Leggi anche: Mercato Juventus, ritorno di fiamma per la fascia? Quel nome a lungo accostato in estate potrebbe essere una grande occasione a gennaio: di chi si tratta Leggi anche: Thiago Silva verso il ritorno al Milan? Idea concreta: ecco il possibile piano per gennaio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milan, Disasi nuova idea per rinforzare la difesa a gennaio; Calciomercato Roma, Dovbyk verso la Premier. Per la difesa spunta Disasi. Milan, proposto di nuovo Disasi: il Chelsea lo lascia partire a condizioni favorevoli, in estate gli era stato preferito De Winter - Come si trovasse a fare le classiche spese natalizie negli iconici magazzini di Harrods, il Milan è pronto a fare la spesa a Londra. msn.com

Disasi Milan, si complica la pista che porta al centrale? - Disasi Milan, il centrale del Chelsea resta in lista ma i rossoneri devono fare i conti con la forte concorrenza della Roma Il mese di gennaio si prospetta rovente sull’asse Milano- milannews24.com

Non solo Thiago Silva. La Gazzetta: "Idee Sule e Disasi in difesa" - Massimiliano Allegri ha chiesto un difensore esperto per rinforzare la sua rosa, e gli sarà dato. milannews.it

MILAN, CARDINALE VUOLE TUTTO: ADDIO ELLIOTT E RITORNO GALLIANI #Milan #Cardinale #Elliott #Galliani #Pellegatti #RedBird #Calciomercato facebook

#Calciomercato #Milan, niente da fare per il ritorno di #ThiagoSilva: è ufficiale la firma col #Porto #SempreMilan x.com

