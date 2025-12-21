Milan Ravezzani | Supercoppa competizione di cui non si ricorderà nessuno Allegri…

Fabio Ravezzani, è tornato a parlare della Supercoppa giocata in Arabia Saudita, parlando delle scelte fatte da Allegri, allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Supercoppa competizione di cui non si ricorderà nessuno. Allegri…” Leggi anche: Supercoppa Italiana 2025, i convocati del Milan per la competizione: ci sono Leao e Fofana. Allegri sorprende, ecco chi ha chiamato! Leggi anche: Pronostico Napoli-Milan, sempre Conte contro Allegri: il duello si sposta in Supercoppa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ravezzani difende Chivu e Allegri: Tra 2 mesi, nessuno ricorderà la Supercoppa; Ravezzani difende Allegri: Supercoppa? Giusto far giocare le riserve; Ravezzani: Tra due mesi non si ricorderà nessuno della Supercoppa. La reazione di un tifoso napoletano; Supercoppa, probabili formazioni Napoli-Milan: Conte con i titolarissimi, doppio dubbio per Allegri. Ravezzani: "Seguo e approvo le scelte di Chivu e Allegri. La Supercoppa è una competizione di cui tra 2 mesi non si ricorderà nessuno o quasi" - Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato le scelte di formazione dei due allenatori di Inter e Milan, escluse dalla finale di Supercoppa Italiana per mano di Bologna ... tuttojuve.com

Ravezzani difende Allegri: "Supercoppa? Giusto far giocare le riserve" - Fabio Ravezzani, noto giornalista e conduttore televisivo è tornato a parlare della Supercoppa a Riad, e del rendimento di Milan e Inter, eliminate rispettivamente da Napoli e Bologna ... milannews.it

Ravezzani sincero: "Approvo le scelte di Allegri e Chivu. Supercoppa competizione di cui tra 2 mesi non si ricorderà nessuno o quasi" - Fabio Ravezzani, noto giornalista e conduttore televisivo è tornato a parlare della Supercoppa a Riad, e del rendimento di Milan e Inter, eliminate rispettivamente da Napoli e Bologna ... milannews.it

Ravezzani: Approvo le scelte di Allegri e Chivu. Non si ricorderà nessuno della Supercoppa

#Ravezzani controcorrente: "#Milan, non capisco la ricerca del difensore. L'emergenza assoluta ..." #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook

#Ravezzani controcorrente: " #Milan, non capisco la ricerca del difensore. L'emergenza assoluta ..." #calciomercato #SempreMilan x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.