Milan incontro per Sule | è lui il colpo in difesa? Ecco i dettagli di mercato

Il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto difensivo. Tra i nomi sondati, Sule potrebbe rappresentare una soluzione interessante, anche in considerazione delle caratteristiche richieste dal tecnico. La trattativa è in fase di valutazione e ulteriori dettagli di mercato saranno comunicati nelle prossime settimane. Milan, incontro per Sule: è lui il colpo in difesa? Ecco i dettagli di mercato.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un difensore. Occhio al profilo di Sule come possibile occasione. Le ultime da Nicolò Schira.

