Milan Futuro Oddo senza filtri | Questo non è calcio Bravi i ragazzi ad adattarsi
Al termine del match tra Vogherese e Milan Futuro, finito 2-2, l'allenatore dei rossoneri, Massimo Oddo, ha rilasciato delle dichiarazioni. Il Milan Futuro di Massimo Oddo pareggia 2-2 contro la Vogherese. L'allenatore rossonero, al termine della sfida, ha voluto commentare il campo e la squadra avversaria, passando poi a parlare della situazione in classifica. Le sue parole:. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan Futuro, Oddo: “La squadra cresce, siamo stati bravi. Bartesaghi? Sono contento”
Leggi anche: Milan Futuro, novembre intensissimo per i ragazzi di Oddo: ecco gli impegni
Milan Futuro-Castellanzese 3-1, Serie D 2025/2026: il report; La Voghe ospita i diavoletti del Milan Futuro guidati da mister Oddo; Milan Futuro, Oddo: Contento per Bartesaghi: sono le vittorie più grandi; C'è un Milan che non sbaglia! Fa 3 gol in rimonta, vince ancora e torna a rivedere il podio.
Vogherese-Milan Futuro 2-2: diretta live e risultato finale - Milan Futuro di Domenica 21 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net
La Voghe ospita i diavoletti del Milan Futuro guidati da mister Oddo - La Vogherese chiude il girone di andata e l'anno solare 2025 ospitando allo stadio Parisi la squadra che più di tutte nutre curiosità del campionato, il Milan Futuro. laprovinciapavese.gelocal.it
Varesina-Milan Futuro (1-2): Magrassi da impazzire nel recupero! - Prima il vantaggio della Varesina al quarto minuto, poi un primo tempo scialbo senza particolari scossoni. milannews.it
VOGHERESE-MILAN FUTURO: LE FORMAZIONI UFFICIALI! #MilanFuturo #VoghereseMilanFuturo #SerieD #ForzaMilan #MilanU23 #Ibrahimovic - facebook.com facebook
Vogherese-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Ibra titolare x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.