Al termine del match tra Vogherese e Milan Futuro, finito 2-2, l'allenatore dei rossoneri, Massimo Oddo, ha rilasciato delle dichiarazioni. Il Milan Futuro di Massimo Oddo pareggia 2-2 contro la Vogherese. L'allenatore rossonero, al termine della sfida, ha voluto commentare il campo e la squadra avversaria, passando poi a parlare della situazione in classifica. Le sue parole:. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo senza filtri: “Questo non è calcio. Bravi i ragazzi ad adattarsi”

Leggi anche: Milan Futuro, Oddo: “La squadra cresce, siamo stati bravi. Bartesaghi? Sono contento”

Leggi anche: Milan Futuro, novembre intensissimo per i ragazzi di Oddo: ecco gli impegni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan Futuro-Castellanzese 3-1, Serie D 2025/2026: il report; La Voghe ospita i diavoletti del Milan Futuro guidati da mister Oddo; Milan Futuro, Oddo: Contento per Bartesaghi: sono le vittorie più grandi; C'è un Milan che non sbaglia! Fa 3 gol in rimonta, vince ancora e torna a rivedere il podio.

Vogherese-Milan Futuro 2-2: diretta live e risultato finale - Milan Futuro di Domenica 21 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net