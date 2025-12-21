Il Milan si prepara a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare la propria solidità difensiva. Dopo l’acquisto di Fullkrug dal West Ham, il tecnico Allegri insiste per un difensore centrale proveniente dal Manchester City, evidenziando l’intenzione di potenziare ulteriormente la squadra. La trattativa si inserisce in un quadro di mercato strategico, con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo della rosa.

Un anno dopo l’affare Walker, si potrebbe riaccendere l’asse Milano-Manchester Fullkrug non basta. Oltre all’attaccante, in arrivo dal West Ham in prestito con diritto di riscatto, Allegri vuole anche un difensore centrale. Milan, un altro affare col Manchester City? (AnsaFoto) – Calciomercato.it La prima scelta del livornese era Thiago Silva, ma il club ha detto no e infatti il brasiliano ha firmato col Porto. Allegri vorrebbe comunque un profilo con una buona esperienza e molto duttile, ossia in grado di giocare sia come centrale che, eventualmente, nel ruolo di braccetto. Il Milan è pronto ad accontentarlo, a patto che l’operazione sia low cost. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, Allegri spinge per il difensore: un altro ‘scarto’ dal City

Leggi anche: Un difensore low cost per Allegri: Milan, Moncada suggerisce il nome giusto

Leggi anche: Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco dei rossoneri: Allegri spinge per un ex Juventus. L’indiscrezione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Thiago Silva dopo l'uscita dalla Supercoppa: Allegri spinge per il suo ritorno al Milan per 2 motivi; Milan, Allegri spinge per il difensore: un altro ‘scarto’ dal City; Milan, Thiago Silva torna in rossonero? Allegri spinge per il sì; Allegri spinge per Thiago Silva ma il Milan ha i soliti dubbi.

Milan, Allegri spinge per il difensore: un altro ‘scarto’ dal City - La prima scelta del livornese era Thiago Silva, ma il club ha detto no e infatti il brasiliano ha firmato col Porto. calciomercato.it

Allegri spinge per Thiago Silva ma il Milan ha i soliti dubbi - L'opzione che porta al difensore brasiliano è più concreta che mai dopo la sconfitta in Supercoppa: Allegri spinge, la società valuta ... milanlive.it