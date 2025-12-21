Michaela Benthaus è la prima persona con disabilità a volare nello spazio | VIDEO
Un momento storico: la Blue Origin ha fatto salire sullo spazio Michaela Benthaus, ingegnere tedesca sulla sedia a rotelle L'articolo Michaela Benthaus è la prima persona con disabilità a volare nello spazio VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
