Miami Mosca chiude a un trilaterale con Kiev Incursione a Sumy rapiti 50 civili | c’è anche una 89enne

L’inviato speciale del presidente russo per la cooperazione economica con i paesi stranieri, Kirill Dmitriev, si trova a Miami per un secondo giorno di colloqui di pace in Ucraina con i negoziatori statunitensi. Lo ha riferito un corrispondente di “Ria Novosti”. Dmitriev è arrivato a Miami ieri e si è subito diretto verso il luogo dei negoziati con l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner. La sua partenza da Miami è prevista per oggi. Mosca ha però chiarito che nessun trilaterale con Kiev è previsto: “non è finora stata discussa seriamente e non è al momento presa in considerazione”, ha affermato a giornalisti Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo, citato dalla Tass. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

