Il dottor Giovanni Canè, medico cardiologo di Monghidoro, ha concluso la sua lunga carriera professionale, dopo cinquant’anni dalla laurea in Medicina. Una presenza significativa nel panorama sanitario locale, che ha contribuito alla cura di molte generazioni. La sua esperienza e dedizione rappresentano un importante capitolo della storia della medicina nell’Appennino. Concludiamo così un percorso professionale di grande valore per la comunità.

Un pezzo di storia della sanità appenninica che va in pensione. Il dottor Giovanni Canè ha cessato l’attività professionale di medico cardiologo a Monghidoro, a cinquant’anni dalla laurea in Medicina. Nato l’8 marzo 1951, si laurea in medicina nel 1976 e, dopo aver esercitato come medico di base a Bologna dal 1977 al 1980 si specializza in Malattie dell’apparato cardiovascolare nel 1979 e il 1° agosto 1980 viene assunto presso l’ente ospedaliero ’Simiani’ di Loiano, in qualità di assistente di medicina interna. Canè è stato anche inviato come soccorritore il 2 agosto 1980 alla strage della stazione di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzo secolo di medicina. Il dottor Canè in pensione

