Meteo | Previsioni per lunedì 22 dicembre

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena domani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1828m. I venti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

meteo previsioni per luned236 22 dicembre

© Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per lunedì 22 dicembre

Leggi anche: Meteo | Previsioni per lunedì 8 dicembre

Leggi anche: Meteo | Previsioni per lunedì 15 dicembre

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

meteo previsioni luned236 22Meteo | Previsioni per lunedì 22 dicembre - A Modena domani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. modenatoday.it

Meteo in Liguria, le previsioni fino a lunedì 22 dicembre

Video Meteo in Liguria, le previsioni fino a lunedì 22 dicembre

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.