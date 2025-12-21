Meteo | Previsioni per lunedì 22 dicembre

A Modena domani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1828m. I venti. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

