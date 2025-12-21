Meteo nuova perturbazione in arrivo | Natale tra piogge e schiarite

Una nuova perturbazione interessa la provincia, con piogge diffuse e rovesci intermittenti che accompagneranno gran parte della settimana di Natale. Il Mediterraneo sarà attraversato da una circolazione di bassa pressione destinata a mantenere condizioni di instabilità fino ai giorni festivi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

meteo nuova perturbazione in arrivo natale tra piogge e schiarite

