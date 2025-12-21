Meteo nuova perturbazione in arrivo | Natale tra piogge e schiarite

Una nuova perturbazione interessa la provincia, con piogge diffuse e rovesci intermittenti che accompagneranno gran parte della settimana di Natale. Il Mediterraneo sarà attraversato da una circolazione di bassa pressione destinata a mantenere condizioni di instabilità fino ai giorni festivi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Meteo, nuova perturbazione in arrivo: Natale tra piogge e schiarite Leggi anche: Meteo Roma e Lazio, in arrivo una nuova perturbazione: piogge e calo delle temperature da martedì Leggi anche: Meteo: maltempo in arrivo all’estremo Sud, poi nuova perturbazione verso Natale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meteo: Nuova Settimana, prima il maltempo, poi possibili colpi di scena; Meteo, perturbazione in arrivo: tempo in peggioramento da lunedì 15 dicembre; Neve anche in bassa quota a Natale, in arrivo la nuova perturbazione atlantica; Tendenza meteo - Anticiclone di blocco con freddo in arrivo dopo Natale?. Meteo: maltempo in arrivo all’estremo Sud, poi nuova perturbazione verso Natale - 19 dicembre 2025 – Nelle prossime ore una fase di maltempo interesserà parte dell’Italia, con particolare attenzione alle regioni meridionali. retemeteoamatori.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Nuova perturbazione in arrivo con piogge e forti nevicate anche a bassa quota - “Dopo un periodo più statico, questa intensa ondata di maltempo segna un vero e proprio sblocco per la stagione. blitzquotidiano.it

Meteo: Nuova Settimana nel segno del Maltempo, gli aggiornamenti giorno per giorno - La settimana che ci porterà al Natale si annuncia tutt’altro che tranquilla dal punto di vista meteo. ilmeteo.it

#Meteo: #Nuova #Settimana nel segno del #Maltempo, gli aggiornamenti giorno per giorno x.com

Si va verso una nuova intensa perturbazione atlantica #meteo #piemonte - facebook.com facebook

