Meteo le previsioni in Campania per domenica 21 dicembre 2025
Ecco le previsioni meteo in Campania per domenica 21 dicembre 2025. La giornata si svolgerà con condizioni di stabilità, con temperature generalmente moderate e poche precipitazioni. Si consiglia di consultare regolarmente gli aggiornamenti per eventuali variazioni nel corso della giornata. Tempo di lettura: 2 minuti. Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 21 dicembre 2025.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 21 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2261m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2237m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per domenica 7 dicembre 2025
Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per domenica 14 dicembre 2025
Le previsioni meteo della prossima settimana a Napoli e in Campania: torna la pioggia; Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Meteo Napoli domenica 21 dicembre: cielo poco nuvoloso e clima mite. Il tempo in Campania - Sud Notizie; Le previsioni meteo su Napoli e Campania: a Natale freddo, pioggia e neve sul Vesuvio.
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 dicembre: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, domenica 21 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerte meteo ... fanpage.it
Meteo: domenica 21 e inizio settimana con maltempo e neve, a tratti abbondante. Ecco dove - A seguire un altro fronte perturbato, con peggioramento più marcato. meteo.it
Le previsioni meteo della prossima settimana a Napoli e in Campania: torna la pioggia - Si sta per avviare alla conclusione la lunga ed anomala fase di bel tempo che ha caratterizzato questa prima metà del mese di dicembre. ilmattino.it
METEO: domani tempo bello in alcune regioni, piovoso in altre! Le previsioni dettagliate le trovate sul sito #meteo #domenica21dicembre - facebook.com facebook
#Weekend e #Immacolata, cambia il #Meteo! #Previsioni per il #Ponte di #Sabato 6, #Domenica 7 e #Lunedì 8 #Dicembre x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.