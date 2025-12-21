Meteo in Liguria lunedì allerta gialla per neve nell’entroterra del Ponente | dalle 14 alle 24 | Previsioni

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arpal ha emesso un avviso di allerta gialla per neve sulle zone interne e sui versanti padani del Ponente dalle 13 alle 24 di lunedì 22 dicembre. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

