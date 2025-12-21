Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo sono essenziali per pianificare le attività quotidiane e garantire la sicurezza. Di seguito, si presentano le previsioni del tempo per lunedì 22 e martedì 23 dicembre, basate sulle informazioni aggiornate al 21 dicembre dalla protezione civile della Regione Umbria. Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 22 e martedì 23 dicembre, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 dicembre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in lento e calo sul Mediterraneo.

