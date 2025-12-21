Messa in tv 21 dicembre 2025 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

La messa del 21 dicembre 2025 sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Canale 5. Di seguito, vengono indicati gli orari, i canali e le modalità di visione, inclusi eventuali servizi di streaming. Questa occasione permette di seguire la celebrazione comodamente da casa o in mobilità. La messa rappresenta un momento importante per molti fedeli, e le informazioni qui fornite aiutano a partecipare nel modo più semplice possibile.

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 21 dicembre 2025, alle ore 11 dalla Cattedrale di San Severo.

Domenica 21 dicembre Santa Messa di Natale presso la Chiesetta di Santa Lucia in Colle a Budioia