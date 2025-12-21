Mesi di ritardo per il sottopasso | Traffico insostenibile ora basta

I lavori per il sottopasso di via Milano hanno subito un considerevole ritardo, causando disagi al traffico cittadino. L’opposizione ha annunciato una possibile protesta con presidio se i lavori non saranno completati entro gennaio. La situazione rimane critica e necessita di una soluzione rapida per alleviare i disagi alla viabilità cittadina.

Ritardi nel lavori del sottopasso di via Milano: l'opposizione minaccia una protesta con presidio se i lavori non termineranno entro gennaio. Dovevano terminare a settembre. Giordano Ambrosetti, capogruppo di Più Locate avverte che se entro gennaio non sarà riaperto il sottopasso scatterà la protesta dei cittadini. "I cittadini di Locate sono esasperati dovendo fare file chilometriche per entrare e uscire dalla cittadina, in particolare nei fine settimana ingorghi continui per raggiungere Scalo Milano che in questo periodo per le festività è meta di acquisti per i regali natalizi. - spiega Ambrosetti - Sollecitato il Prefetto ma l'interruzione dei lavori per cause non certe sta facendo slittare la fine dei lavori per il quadruplicamento ferroviario della MilanoGenova.

