AVELLINO – Mentre a Bruxelles divampa la mobilitazione dei trattori, Roberto Lauro, presidente del Comitato Agricoltori Avellinesi (MVS) e membro attivo del COAPI, sceglie una forma di protesta diversa, radicata sul territorio e vicina ai cittadini.Vestito da Babbo Natale tra i banchi del mercato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Mercosur, la battaglia parte dall’Irpinia: Lauro (Comitato Agricoltori Avellinesi) lancia l’allarme tra i cittadini

Leggi anche: Avellino marcia per la pace, il Comitato Agricoltori Avellinesi lancia un appello alla città

Leggi anche: Anm lancia il Comitato per il No: “Non siamo una casta, battaglia per i cittadini. Pronti a confrontarci con il governo”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mercosur, la battaglia per la ratifica dell’accordo tra Ue e America Latina è solo all’inizio - Se l’esecutivo di Giorgia Meloni ha mostrato poco entusiasmo per la firma della presidente della Commissione, Ursula ... ilfattoquotidiano.it

La battaglia del Mercosur, arriva il no della Francia. I dubbi dell’Italia sul rinvio - Dalla nostra corrispondente BRUXELLES Il fatto è che nella partita del Mercosur — l’accordo di libero scambio con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay — l’Italia è ago della bilancia: se Roma si all ... msn.com