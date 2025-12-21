Mercosur la battaglia parte dall’Irpinia | Lauro Comitato Agricoltori Avellinesi lancia l’allarme tra i cittadini
AVELLINO – Mentre a Bruxelles divampa la mobilitazione dei trattori, Roberto Lauro, presidente del Comitato Agricoltori Avellinesi (MVS) e membro attivo del COAPI, sceglie una forma di protesta diversa, radicata sul territorio e vicina ai cittadini.Vestito da Babbo Natale tra i banchi del mercato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Mercosur, la battaglia per la ratifica dell’accordo tra Ue e America Latina è solo all’inizio - Se l’esecutivo di Giorgia Meloni ha mostrato poco entusiasmo per la firma della presidente della Commissione, Ursula ... ilfattoquotidiano.it
La battaglia del Mercosur, arriva il no della Francia. I dubbi dell’Italia sul rinvio - Dalla nostra corrispondente BRUXELLES Il fatto è che nella partita del Mercosur — l’accordo di libero scambio con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay — l’Italia è ago della bilancia: se Roma si all ... msn.com
La battaglia del Mercosur si sposta sulle compensazioni - Alla plenaria di dicembre del Parlamento Ue a Strasburgo gli agricoltori francesi e tedeschi sono arrivati determinati più che mai a bloccare la ratifica del trattato Mercosur: «Non possiamo accettare ... repubblica.it
Il rinvio della firma sul Mercosur è un successo parziale per gli agricoltori. Rigo (Lega): “La battaglia continua per la PAC e i nostri produttori”. La notizia completa nel link nel primo commento. - facebook.com facebook
Oggi in Parlamento europeo la maggioranza di sinistra ha bocciato gli emendamenti dei Patrioti che chiedevano clausole di salvaguardia automatiche e reciprocità per difendere agricoltori e allevatori dall’accordo UE-Mercosur. Ancora una volta le nostre impr x.com
