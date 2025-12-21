Il nome di Luca Marianucci torna al centro delle voci di mercato in vista della sessione di gennaio. Il difensore del Napoli, classe 2004, ha finora trovato poco spazio con Antonio Conte e potrebbe cambiare maglia per i prossimi sei mesi. Secondo le ultime indiscrezioni, due club di Serie A sono pronti a puntare su di lui in prestito per rinforzare la difesa. Marianucci pronto a salutare: due club di Serie A. Marianucci è arrivato in estate dal Empoli per circa 9 milioni di euro, ma il minutaggio limitato lo ha spinto a valutare un trasferimento temporaneo. In questa prima parte di stagione, infatti, ha raccolto appena una presenza contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Marianucci saluta: due club di Serie A sul difensore

Leggi anche: Napoli, due club di Serie A interessate a Marianucci. A gennaio possibile prestito per l’azzurro

Leggi anche: Mercato Napoli, due club sul talento azzurro: uno è di Serie A

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mercato, per Marianucci è derby fra due squadre di Serie A per un affare in prestito!; Il Napoli apre al prestito di Marianucci a gennaio: Cremonese in pole, ma c'è concorrenza; Napoli, Manna lo mette sul mercato: Conte dice sì alla cessione; DIRETTA Tutte le notizie del 19 dicembre: Napoli, comunicato UFFICIALE contro Allegri. Joao Mario verso l’addio alla Juve.

Napoli, Marianucci nel mirino di Cagliari e Cremonese - Il difensore centrale, classe 2004 è finito sotto i riflettori di Cagliari e Cremonese. gianlucadimarzio.com