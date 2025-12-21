Mercato Napoli Marianucci saluta | due club di Serie A sul difensore
Il nome di Luca Marianucci torna al centro delle voci di mercato in vista della sessione di gennaio. Il difensore del Napoli, classe 2004, ha finora trovato poco spazio con Antonio Conte e potrebbe cambiare maglia per i prossimi sei mesi. Secondo le ultime indiscrezioni, due club di Serie A sono pronti a puntare su di lui in prestito per rinforzare la difesa. Marianucci pronto a salutare: due club di Serie A. Marianucci è arrivato in estate dal Empoli per circa 9 milioni di euro, ma il minutaggio limitato lo ha spinto a valutare un trasferimento temporaneo. In questa prima parte di stagione, infatti, ha raccolto appena una presenza contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, Marianucci nel mirino di Cagliari e Cremonese - Il difensore centrale, classe 2004 è finito sotto i riflettori di Cagliari e Cremonese. gianlucadimarzio.com
Il Napoli apre al prestito di Marianucci a gennaio: Cremonese in pole, ma c'è concorrenza - È il caso di Luca Marianucci, che potrebbe salutare temporaneamente il Napoli già a. tuttomercatoweb.com
Marianucci Cagliari, testa a testa con la Cremonese: le ultime notizie - Marianucci Cagliari, duello tra il team rossoblù e la Cremonese dell’ex Davide Nicola per il difensore centrale del Napoli campione d’Italia Il futuro di Luca Marianucci potrebbe presto tingersi di nu ... cagliarinews24.com
