Mercato Napoli Manna pensa alla stellina che infiamma l’Europa | c’è la conferma dell’agente

Il mercato del Napoli si concentra su un giovane talento europeo. Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva, ha confermato l’interesse per Eduard Spertsyan, trequartista classe 2005 del Krasnodar. La società valuta le possibilità di inserire il calciatore nella rosa, considerando il suo potenziale di crescita e le caratteristiche richieste dal progetto tecnico. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, in attesa di eventuali sviluppi.

Il direttore dell'area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha messo nel mirino Eduard Spertsyan, trequartista classe 2005 in forza al Krasnodar (campionato russo). A conferma di questa indiscrezione di mercato sono arrivate direttamente le parole dell'agente del giocatore. Intanto il Napoli fiuta l'affare e non è escluso che potrebbe presentare una proposta concreta, visto che sul giocatore c'è la concorrenza di due grandi club del campionato di Serie A come l'Inter e la Juventus. Il Napoli punta tutto sul talento russo Eduard Spertsyan. Eduard Spertsyan è un nome sconosciuto a molti, ma non agli osservatori di calcio più attenti.

