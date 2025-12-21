Mercato ittico ecco il progetto Investimento da 9 milioni Caccia ai fondi per l’avamporto

Il progetto per il nuovo mercato ittico procede con l’obiettivo di sviluppare un’infrastruttura moderna e funzionale. Con un investimento totale di 9 milioni di euro, il Comune ha già ottenuto circa 6,8 milioni di euro dal Ministero dell’Agricoltura tramite il fondo Feampa 2021-2027. Ora si cerca di completare la copertura finanziaria attraverso ulteriori fondi dedicati all’avamporto.

Avanza il nuovo mercato ittico. Ora il progetto esecutivo c’è, i finanziamenti anche. Il Comune ha ricevuto 6 milioni e 850mila euro da parte del ministero dell’Agricoltura (sul fondo Feampa 2021-2027). A queste risorse Palazzo Garampi aggiungerà altri 2,3 milioni per il completamento dell’opera. Il mercato ittico verrà realizzato nella parte terminale di via Sinistra del porto. Per consentire la partenza del cantiere il prima possibile, sono stati realizzati interventi che hanno riguardato l’area rimessaggio delle imbarcazioni, sempre su via Sinistra del porto, e altre opere propedeutiche. A questo punto l’area è pronta per vedere partire il cantiere vero e proprio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

