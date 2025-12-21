Mercato Inter casting per la fascia destra | dal sogno Palestra all’occasione Dodò Tutti i nomi per sostituire Dumfries

Il mercato dell’Inter si concentra sulla ricerca di un sostituto per Dumfries nella fascia destra. Tra i possibili candidati, si valutano diverse opzioni, da profili di alto livello a soluzioni più pratiche e accessibili. La scelta mira a rafforzare la squadra e a garantire continuità nelle prestazioni. Tutti i nomi per sostituire Dumfries.

Inter News 24 Mercato Inter, casting per la fascia destra: dal sogno Palestra all'occasione Dodò. Tutti i nomi individuati da Ausilio per sostituire Dumfries. L'infortunio alla caviglia occorso a Denzel Dumfries ha imposto un cambio di rotta nelle strategie invernali dell' Inter. Con l'esterno olandese costretto ai box almeno fino a marzo, la dirigenza di Viale della Liberazione è al lavoro per regalare un rinforzo immediato al tecnico Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano Sportivo, il casting per la fascia destra è ufficialmente aperto e comprende diversi profili eterogenei.

