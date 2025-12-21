Mercato Inter caso De Vrij | rischio addio a gennaio Il Mondiale incombe scelto il possibile erede

Il mercato invernale si avvicina e il futuro di Stefan De Vrij all’Inter appare incerto, con il rischio di una sua cessione già a gennaio. Nonostante la recente presenza da titolare, le decisioni legate al prossimo mercato potrebbero portare a cambiamenti significativi. Con il Mondiale alle porte, la società ha già individuato un possibile erede per il difensore olandese, ma tutto è ancora da definire.

Mercato Inter, De Vrij verso l’uscita: il Mondiale accelera tutto. Erede già identificato! Le ultimissime notizie Nonostante la recente presenza da titolare nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna — favorita anche dall’infortunio di Francesco Acerbi — il futuro di Stefan De Vrij all’Inter resta avvolto dall’incertezza. Il difensore olandese, punto di riferimento della retroguardia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Inter, caso De Vrij: rischio addio a gennaio. Il Mondiale incombe, scelto il possibile erede Leggi anche: Inter, anche de Vrij riflette sul futuro: timore Mondiale e ipotesi addio a gennaio Leggi anche: Dumfries Inter, il caso resta un rebus: a gennaio possibile intervento sul mercato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione in difesa: i nomi sul taccuino; Raddoppiano i Thuram? Juve, idea Frattesi. L'Inter ora apre ma chiede Khephren; Mercato, Inter ha gruzzoletto per gennaio! “Norton e Touré alla portata ma il vero sogno è…”; Mercato Inter, l'Atalanta spara alto per Palestra: tramonta Valincic, il motivo. Mercato Inter, Ausilio pesca dal Lipsia: il ds fiuta il colpo a costo zero - Piero Ausilio piomba sul baby fenomeno del Lipsia: può arrivare all'Inter a costo zero. spaziointer.it

Mercato Inter, sarà addio a gennaio per il difensore? Fabrizio Romano ha detto questo, tutti gli aggiornamenti - Fabrizio Romano non ha dubbi, tutti le ultimissime notizie Non è soltanto il futuro di Denzel Dumfries, sempre più vicino a un addio estivo, ... calcionews24.com

Inzaghi bussa in casa Inter: affare con l’Al-Hilal, la richiesta di Chivu - Inzaghi bussa in casa Inter per il calciomercato di gennaio: colpo di esperienza per il suo Al- calciomercato.it

Passione Inter. . Analisi totale Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.), Supercoppa, Chivu, Martinez, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai interve - facebook.com facebook

Alessandro #Bastoni nel mirino del Barça lo svela @mundodeportivo #inter #mercato #calciomercato #calcio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.