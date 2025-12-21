Mercato Inter big match e fascia destra | i numeri che spiegano la crisi e le mosse di gennaio

di Dario Bartolucci Mercato Inter, tra difficoltà negli scontri diretti e assenza di Dumfries: Chivu e la dirigenza valutano un intervento sulla corsia per invertire la rotta. Mercato Inter e rendimento nei big match: è questo il doppio filo conduttore dell’analisi proposta dal Corriere della Sera, che mette a fuoco le difficoltà recenti dei nerazzurri e la possibile necessità di intervenire sulla fascia destra a gennaio, alla luce dell’infortunio di Denzel Dumfries. I numeri raccontano una tendenza preoccupante: una sola vittoria nelle ultime sette partite contro il Bologna e nessun successo nelle ultime tredici sfide con Milan, Napoli e Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

