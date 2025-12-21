Mercatino di Natale con sorpresa alla primaria Livio Tempesta

Il Mercatino di Natale alla primaria Livio Tempesta si è tenuto sabato, offrendo un'occasione di incontro tra studenti, ex alunni e familiari. L'evento ha favorito la condivisione e il dialogo all’interno della comunità scolastica, rafforzando il senso di appartenenza. Durante la giornata, sono state proposte attività e iniziative per coinvolgere tutti i partecipanti. La manifestazione si è conclusa con una sorpresa speciale per i presenti.

Alla scuola Livio Tempesta si è svolto sabato il tradizionale "Mercatino di Natale", un momento in cui tutta la comunità educante si apre al territorio: nella stessa occasione si ritrovano gli ex alunni della scuola, gli attuali frequentanti ed i futuri utenti. Tre generazioni di scolari.

