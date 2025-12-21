Mercatino ’Car boot sale’ con gli ’Amici di Zanzibar’

Il Mercatino ’Car boot sale’ con gli ’Amici di Zanzibar’ nasce dall’idea di Cinzia Cappellini, membro dell’associazione grossetana ’Amici di Zanzibar e del mondo ODV’. Durante le festività natalizie e nei fine settimana di gennaio, si svolge in piazza Barzanti, offrendo l’opportunità di acquistare e vendere oggettistica, indumenti e giocattoli. È un'occasione per condividere e recuperare oggetti utili, favorendo un senso di comunità.

"Credo che l'iniziativa – dice Cinzia Cappellini – registri molta partecipazione da parte dei grossetani. Il mercatino non solo è aperto a chi vuole comprare qualche regalo durante le feste natalizie, ma anche a chi vuole vendere ciò che non usa o non indossa più".

