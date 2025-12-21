Mercati la mappa durante le feste Previste alcune soppressioni

Durante le festività natalizie, i mercati dell’area ravennate subiranno alcune variazioni di orario e di calendario. Questi cambiamenti sono dovuti alla coincidenza con le giornate festive e potrebbero comportare alcune soppressioni di sessioni di mercato. È consigliabile verificare le date e gli orari aggiornati prima di programmare una visita. Mercati, la mappa durante le feste. Previste alcune soppressioni.

In occasione delle festività natalizie, i mercati cittadini dell'area ravennate subiranno alcune variazioni legate alla coincidenza con le giornate festive. Le modifiche, che variano da comune a comune in base ai regolamenti locali e alle decisioni delle amministrazioni comunali, riguardano anticipi, svolgimenti regolari o soppressioni delle giornate di mercato. Per l'occasione Anva Confesercenti Ravenna-Cesena ha predisposto un quadro riepilogativo delle principali variazioni previste nelle prossime settimane. I mercati settimanali di Sant'Alberto e Piangipane, previsti per giovedì 25 dicembre, saranno anticipati a mercoledì 24 dicembre;

