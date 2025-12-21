Mercati azionari rendimenti moderati e incertezze | gestione attiva leva chiave

I mercati azionari nel 2025 hanno mostrato rendimenti moderati, caratterizzati da incertezze e volatilità. La gestione attiva si rivela quindi una leva importante per affrontare le sfide e cogliere le opportunità emergenti. Nonostante le difficoltà, il quadro complessivo si mantiene stabile, offrendo possibilità di investimento e di crescita nel medio termine. Mercati azionari, rendimenti moderati e incertezze: gestione attiva leva chiave.

Nonostante le persistenti incertezze, il 2025 si è “confermato un altro anno solido per i mercati azionari globali”, osserva Bob Homan, Chief Investment Officer di ING. In un contesto di crescita economica globale stabile, gli utili delle imprese “potrebbero continuare ad accelerare”, tuttavia, ING si aspetta “pressioni al ribasso sulle valutazioni”. Nel complesso, Homan si attende “rendimenti moderati nel 2026”, con un ridotto divario tra i rendimenti attesi di azioni e obbligazioni ma forti differenze di rendimento tra aree geografiche, settori e singole società: il tutto rende la “gestione attiva del portafoglio più importante che mai”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mercati azionari, rendimenti moderati e incertezze: gestione attiva leva chiave Leggi anche: Mercati azionari globali: quali settori al centro? Leggi anche: L’ascesa dei capitali alternativi: opportunità e rischi per i mercati azionari e obbligazionari Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Azioni – La selezione attiva sarà più importante che mai; Selezione attiva cruciale per navigare i mercati globali. Mercati azionari, rendimenti moderati e incertezze: gestione attiva leva chiave - Nonostante le persistenti incertezze, il 2025 si è “confermato un altro anno solido per i mercati azionari globali”, osserva Bob Homan, Chief Investment Officer di ING. quifinanza.it

Ing, outlook 2026: mercati globali in crescita ma con rendimenti moderati - Nonostante le persistenti incertezze economiche, il 2025 si è confermato un anno solido per i mercati azionari globali. bluerating.com

Selezione attiva cruciale per navigare i mercati globali - Pur in un contesto di incertezza, il 2025 si è "confermato un altro anno solido per i mercati azionari globali", osserva Bob Homan, Chief Investment Officer di ING, che ritiene che gli u ... finanza.repubblica.it

#Mercati azionari nel 2026: valori elevati e concentrazione degli indici richiedono un approccio attivo e selettivo. Scopri come gestire i rischi okt.to/HyzZqD x.com

La seduta si è chiusa in territorio positivo per i mercati azionari italiani, sostenuti da un miglioramento del sentiment globale e da un quadro macro che, nel complesso, rafforza l’idea di una fase di normalizzazione monetaria graduale. Il rallentamento dell’infla - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.