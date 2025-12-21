Il Memoriale delle Nazioni e il santuario del Divin Prigioniero di Colorina rappresentano importanti luoghi di memoria e spiritualità. Potrebbero essere inseriti come tappe nel percorso di Milano-Cortina 2026, in omaggio a don Folci e al suo impegno. Questa proposta mira a valorizzare il patrimonio culturale e religioso della zona.

Il Memoriale delle Nazioni e il santuario del Divin Prigioniero di Colorina potrebbero entrare a far parte delle “tappe“ di Milano Cortina 2026, nel ricordo di don Folci. A comunicarlo è il deputato Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in commissione difesa alla Camera e vicepresidente dell’assemblea parlamentare Osce. "Nel corso dell’audizione in commissione difesa dell’ordinario militare per l’Italia, monsignor Gian Franco Saba – ha scritto sui suoi profili social Eugenio Zoffili – ho ricordato l’opera di don Giovanni Folci, cappellano militare nato a Cagno, in provincia di Como, nel 1901 e assegnato alla parrocchia di Colorina, dove pose la prima pietra del Santuario del Divin Prigioniero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Memoriale delle Nazioni e Santuario: "Colorina tappa di Milano-Cortina"

Leggi anche: La proposta: "Il Memoriale e il Santuario di Colorina siano tappa di atleti e turisti durante le Olimpiadi"

Leggi anche: Le Nazioni Unite adottano la Risoluzione sulla Tregua Olimpica per Milano-Cortina 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La proposta: Il Memoriale e il Santuario di Colorina siano tappa di atleti e turisti durante le Olimpiadi; Memoriale delle Nazioni e Santuario: Colorina tappa di Milano-Cortina; LEGA * CAMERA: «DIFESA, AUDIZIONE MONS. SABA. ZOFFILI (LEGA): CHIEDERÒ A MALAGÒ DI INSERIRE MEMORIALE E SANTUARIO DI COLORINA TRA LE TAPPE MILANO CORTINA 2026, NEL RICORDO DI DON FOLCI.

Memoriale delle Nazioni e Santuario: "Colorina tappa di Milano-Cortina" - Il Memoriale delle Nazioni e il santuario del Divin Prigioniero di Colorina potrebbero entrare a far parte delle “tappe“ di Milano Cortina 2026, nel ricordo di don Folci. ilgiorno.it