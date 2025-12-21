Si recupera una gara valevole per l’ottavo turno di A-League australiana con il Melbourne City impegnato in casa contro il Macarthur FC. I campioni uscenti hanno confermato Vidmar dopo il titolo della scorsa stagione, e con il doppio impegno i risultati sono per il momento leggermente al di sotto delle aspettative, con la vetta distante 8 lunghezze. I bulls hanno rinnovato la fiducia a Sterjovski nonostante . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Melbourne City-Macarthur FC (martedì 23 dicembre 2025 ore 09:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Fulham-Manchester City (martedì 02 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Nottingham Forest-Leeds (domenica 09 novembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al City Ground

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Prediction Melbourne City vs Macarthur FC: 23/12/2025 – A-League - City arrive after a narrow derby defeat, while Macarthur come in buoyed by a home win. dailystar.com.lb

Tag Archives: Macarthur FC - City arrive after a narrow derby defeat, while Macarthur come in buoyed by a home win. dailystar.com.lb

Sydney FC and Macarthur FC set to add overseas experience to their defensive stocks - And Macarthur FC is also strengthening its backline with the addition of veteran Frenchman and former ... news.com.au

Experience the charm of Albero di Fico at il Mercato Centrale Melbourne - facebook.com facebook