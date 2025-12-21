Melbourne City-Macarthur FC martedì 23 dicembre 2025 ore 09 | 15 | formazioni quote pronostici
Si recupera una gara valevole per l’ottavo turno di A-League australiana con il Melbourne City impegnato in casa contro il Macarthur FC. I campioni uscenti hanno confermato Vidmar dopo il titolo della scorsa stagione, e con il doppio impegno i risultati sono per il momento leggermente al di sotto delle aspettative, con la vetta distante 8 lunghezze. I bulls hanno rinnovato la fiducia a Sterjovski nonostante . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Prediction Melbourne City vs Macarthur FC: 23/12/2025 – A-League - City arrive after a narrow derby defeat, while Macarthur come in buoyed by a home win. dailystar.com.lb
