Oggi, in piazza Maggiore a Bologna, si svolge l’accensione delle megaliti, un’installazione che ha suscitato diverse discussioni in città. Le grandi pietre, simbolo di un progetto artistico e culturale, saranno illuminate e accompagnate da luci e melodie in continuo mutamento. L’evento rappresenta un momento di trasformazione temporanea del centro storico, offrendo ai cittadini un’opportunità di riflettere sui temi di arte e partecipazione.

Bologna, 21 dicembre 2025 – Installazione in piazza Maggiore, è il gran giorno: nel pomeriggio di oggi le rocce giganti - che hanno scatenato un dibattito di fuoco sui social e diviso la città tra apprezzamenti e opinioni contrarie - saranno illuminate e per cinque giorni il volto del cuore del centro cambierà in modo sorprendente. Un regalo alla città che viene da Illumia e Bologna festival. L’appuntamento è in programma alle 18. L'artista Nimrod Weis spiega l'installazione 'Ivagumi-Dismisura' Musica per la prima accensione. Intanto, sono andate in scena le ‘prove generali’ dell’accensione: già da venerdì sera, chi si è trovato a passare da quelle parti ha potuto vedere l’effetto affascinante e spettacolare dell’illuminazione dell’opera ‘Iwagumi - Dismisura’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Megaliti in piazza Maggiore a Bologna: oggi l’accensione con luci e melodie in continuo divenire

