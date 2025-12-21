Megaliti in piazza Maggiore a Bologna | il video
L’opera ‘Iwagumi - Dismisura’ ha preso vita, o meglio ha preso luce e suoni: resterà visibile fino al 26 dicembre. E' un progetto sponsorizzato da Illumia e promosso da Bologna Festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
