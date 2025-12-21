LONDRA – I Megadeth, le leggendarie icone del metal, presentano “Megadeth: behind the mask”, l’evento cinematografico globale che debutterà sui grandi schermi di tutto il mondo e arriverà in Italia solo il 22, 23 e 24 gennaio, in occasione dell’uscita dell’ultimo album in studio della band previsto per il 23 gennaio. Il film sarà proiettato in oltre 1.000 cinema in più di 35 Paesi. Per ulteriori informazioni e per ricevere tutti gli aggiornamenti, i fan possono visitare megadethfilm.com. L’elenco delle sale è disponibile anche su nexostudios.it. In MEGADETH: BEHIND THE MASK, Dave Mustaine ripercorre quattro decenni di storia della band, condividendo storie inedite, retroscena creativi e riflessioni personali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Megadeth: behind the mask” al cinema dal 22 al 24 gennaio

