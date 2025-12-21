Medioriente Salvini | Israele baluardo di democrazia pericoloso chi vuole cancellarlo
“Sono qui non solo da vicepresidente del Consiglio, da ministro, ma da padre di famiglia, da cittadino che è sempre stato vicino alla vostra comunità, anche quando era più difficile, qualche mese fa. Quando difendere Israele non era popolare, anzi era pericoloso. Però io penso che gli amici si vedano quando le cose vanno male, non quando le cose vanno bene”. Così Matteo Salvini alla cerimonia di accensione di un menorah di ghiaccio sulla Via Sacra, nei pressi del Colosseo, in occasione della festività ebraica di Hannukkah. “ Quello che è accaduto in Australia ultimamente è qualcosa che è figlio di un certo odio che continua a essere seminato anche a Roma, anche a Milano, nella mia città, dove nel quartiere ebraico vicino alla scuola bisogna fare le isole pedonali con le camionette dell’esercito e della polizia – aggiunge -. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Israele, Salvini: “Baluardo di democrazia, pericoloso chi vuole cancellarlo”
Leggi anche: La forza di pace per Gaza: chi la vuole, chi non la vuole, i veti di Israele e i giochi dei sauditi
Medioriente, Salvini: "Israele baluardo di democrazia, pericoloso chi vuole cancellarlo" - (LaPresse) "Sono qui non solo da vicepresidente del Consiglio, da ministro, ma da padre di famiglia, da cittadino che è sempre stato vicino ... msn.com
"Nasce una nuova era per il Medioriente. Vittoria con le armi, ora è tempo di pace. Grazia per Netanyahu. Israele vivrà sempre" - "Dopo due terribili anni di guerra, 20 ostaggi coraggiosi tornano alle loro famiglie, altri 28 torneranno per riposare in Israele, il sole sorge su una terra in pace e anche la regione vivrà in pace ... ilgiornale.it
Salvini,pro Putin? No,filo italiano.Prudenza prima di parlare di armi - Risponde così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, alla domanda se si consideri un sostenitore di Putin e dopo essersi definito "orgogliosamente vicino a Israele ... msn.com
LaPresse. . Schlein a Meloni: "Salvini ambisce a fare il portavoce di Mosca". Intervento di fuoco della segretaria del Pd alla Camera. Elly Schlein ha chiesto alla premier di chiarire la posizione del suo vicepremier dopo gli apprezzamenti ricevuti dalla Russia. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.