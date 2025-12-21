Medioriente Salvini | Israele baluardo di democrazia pericoloso chi vuole cancellarlo

“Sono qui non solo da vicepresidente del Consiglio, da ministro, ma da padre di famiglia, da cittadino che è sempre stato vicino alla vostra comunità, anche quando era più difficile, qualche mese fa. Quando difendere Israele non era popolare, anzi era pericoloso. Però io penso che gli amici si vedano quando le cose vanno male, non quando le cose vanno bene”. Così Matteo Salvini alla cerimonia di accensione di un menorah di ghiaccio sulla Via Sacra, nei pressi del Colosseo, in occasione della festività ebraica di Hannukkah. “ Quello che è accaduto in Australia ultimamente è qualcosa che è figlio di un certo odio che continua a essere seminato anche a Roma, anche a Milano, nella mia città, dove nel quartiere ebraico vicino alla scuola bisogna fare le isole pedonali con le camionette dell’esercito e della polizia – aggiunge -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

