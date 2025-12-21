Medea Falcioni straripante a Vilamoura | sette vittorie su sette manche e oro ai mondiali giovanili di vela a squadre

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conclusi ieri pomeriggio in Portogallo, dopo cinque intense giornate gare, gli Youth World Sailing Championships di Vilamoura, i campionati mondiali giovanili di vela a squadre, quest'anno caratterizzati da condizioni meteo complesse: venti spesso leggerissimi e campi di regata difficili e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

medea falcioni straripante a vilamoura sette vittorie su sette manche e oro ai mondiali giovanili di vela a squadre

© Anconatoday.it - Medea Falcioni straripante a Vilamoura: sette vittorie su sette manche e oro ai mondiali giovanili di vela a squadre

Leggi anche: Vela, i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth 2025: Medea Falcioni la stella azzurra a Vilamoura

Leggi anche: Vela, Medea Falcioni continua a stupire nell’iQFoil e vince anche gli Europei U19!

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

medea falcioni straripante vilamouraMedea Falcioni straripante a Vilamoura: sette vittorie su sette manche e oro ai mondiali giovanili di vela a squadre - La campionessa dorica ha sbaragliato le avversarie con un percorso netto che le ha permesso di chiudere il campionato al vertice della classifica fin dalle prime giornate. anconatoday.it

medea falcioni straripante vilamouraMedea Falcioni domina gli Youth World Sailing - La 15enne anconetana protagonista assoluta in Portogallo nonostante le condizioni meteo difficili: "Vincere il mondiale è una grande soddisfazione". ilrestodelcarlino.it

Vela, i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth 2025: Medea Falcioni la stella azzurra a Vilamoura - L'Italia vuole confermarsi una superpotenza della vela giovanile internazionale e si presenta con grandi ambizioni al via dei Campionati Mondiali Youth ... oasport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.