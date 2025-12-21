Conclusi ieri pomeriggio in Portogallo, dopo cinque intense giornate gare, gli Youth World Sailing Championships di Vilamoura, i campionati mondiali giovanili di vela a squadre, quest'anno caratterizzati da condizioni meteo complesse: venti spesso leggerissimi e campi di regata difficili e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Medea Falcioni straripante a Vilamoura: sette vittorie su sette manche e oro ai mondiali giovanili di vela a squadre

Leggi anche: Vela, i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth 2025: Medea Falcioni la stella azzurra a Vilamoura

Leggi anche: Vela, Medea Falcioni continua a stupire nell’iQFoil e vince anche gli Europei U19!

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Medea Falcioni straripante a Vilamoura: sette vittorie su sette manche e oro ai mondiali giovanili di vela a squadre - La campionessa dorica ha sbaragliato le avversarie con un percorso netto che le ha permesso di chiudere il campionato al vertice della classifica fin dalle prime giornate. anconatoday.it