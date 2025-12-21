Medea Falcioni domina gli Youth World Sailing

Medea Falcioni si distingue agli Youth World Sailing Championships di Vilamoura, in Portogallo. La giovane velista anconetana ha affrontato condizioni meteorologiche difficili, tra venti leggeri e percorsi complessi, dimostrando grande abilità e determinazione. La sua performance conferma il suo talento e il valore delle giovani promesse della vela italiana. Medea Falcioni domina gli Youth World Sailing.

Medea Falcioni ancora protagonista. La giovane anconetana ha dominato in Portogallo gli Youth World Sailing Championships di Vilamoura, i campionati mondiali giovanili di vela a squadre, quest'anno caratterizzati da condizioni meteo complesse: venti spesso leggerissimi e campi di regata difficili e selettivi per gli atleti. Condizioni che sembrano non aver impensierito più di tanto la 15enne dorica che ha letteralmente dominato nell' iQFOiL femminile: sette vittorie su sette manche disputate, un percorso netto che le ha permesso di chiudere il campionato al vertice della classifica generale fin dalle prime giornate.

