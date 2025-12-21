McKennie festeggia le 200 presenze e scrive ai tifosi | il messaggio del centrocampista direttamente dallo spogliatoio dopo Juve Roma – FOTO

Weston McKennie raggiunge le 200 presenze con la Juventus e commenta il risultato dopo la partita contro la Roma. Dallo spogliatoio, il centrocampista ha rivolto un messaggio ai tifosi, sottolineando l’importanza di questo traguardo e l’impegno nel proseguire con determinazione.

McKennie celebra il traguardo delle 200 partite in maglia bianconera e suona la carica dopo il successo ottenuto contro i giallorossi. La Juventus conquista una vittoria fondamentale nel big match contro la Roma, regalando una notte di grandi emozioni al pubblico dell’Allianz Stadium. In una gara decisa dalla determinazione del collettivo e dalla capacità di colpire al momento giusto, i bianconeri hanno lanciato un segnale forte alle avversarie. Tra i protagonisti in campo spicca Weston McKennie, che in questa serata speciale ha avuto un doppio motivo per festeggiare. Oltre ai tre punti pesantissimi, i l centrocampista statunitense ha raggiunto un traguardo personale di grande prestigio, toccando quota 200 presenze in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie festeggia le 200 presenze e scrive ai tifosi: il messaggio del centrocampista direttamente dallo spogliatoio dopo Juve Roma – FOTO Leggi anche: McKennie non nasconde l’entusiasmo: il messaggio social del texano dopo il raggiungimento delle 200 presenze con la Juve. Cosa ha scritto – FOTO Leggi anche: Bremer scrive ai tifosi: «Ultima partita dell’anno a casa nostra, oggi contava solo vincere». Il messaggio dopo Juve Roma 2-1 – FOTO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. MCKennie su Instagram festeggia le 200 partite: “Vittoria importante, andiamo avanti” - Per MCKennie una buona partita, un assist decisivo e l'ennesimo inserimento importante per il ... tuttojuve.com

Serata speciale per McKennie: stasera per lui è la presenza numero 200 con la Juve - La Juventus è in campo contro l'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia ed è in vantaggio 1- tuttomercatoweb.com

! Il centrocampista dell'Inter parla della sua ex relazione con McKennie e porta un esempio: "Quando ho visto mia sorella festeggiare in campo la vittoria della Coppa Italia della Juve, l'ho blocc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.