Come riporta Diario As, Mbappé al Real Madrid sta distruggendo ogni record. L’ex Psg a segnato 29 gol in 24 partite, in Champions ne ha 3 in più di Haaland considerato il suo “rivale”, nonché la seconda scelta dei Blancos qualora non fosse arrivato il francese. Che si attesta sempre di più tra i migliori della storia proporzionatamente alla sua età almeno in senso realizzativo. Mbappé l’uomo dei record, sta mettendo in ombra Haaland ma pure Vinicius (As). Ne scrive così il quotidiano spagnolo: “ Il fenomenale record di Mbappé è praticamente la migliore notizia per il Real Madrid nel 2025. Ciò che conta è cosa significherà se manterrà questo trend nel 2026, più che il passato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé al Real sta mettendo in ombra tutti, persino Vinicius che ora viene fischiato (As)

Leggi anche: Formazioni Real Madrid-Barcellona, sarà Mbappé-Vinicius contro Yamal-Rashford

Leggi anche: Tensione al Real Madrid: Xabi Alonso si sta perdendo per strada Vinicius, Bellingham e Valverde

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

FT: Talavera 2-3 Real Madrid 41' Mbappé (p.) 45'+1' Manu Farrando (o.g.) 80' Nahuel 88' Mbappé 90'+1' Di Renzo - facebook.com facebook