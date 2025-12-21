Mazzetti FI | Multiutility Toscana compra l’eolico a Benevento con un piano economico folle
Tempo di lettura: 2 minuti “A proposito di uso responsabile delle risorse, risulta che Plures”, il nuovo nome della multiutility toscana Alia “abbia acquistato un impianto eolico a Benevento con un piano economico folle. A che scopo? Con quali ritorni per il territorio del quale dovrebbe preoccuparsi? Come si pensa di ridurre le bollette altissime e migliorare i servizi? Tutti vogliamo ampliare gli impianti di energia rinnovabili, ma bisogna essere consapevoli del ritardo nel quale versa la Toscana”. Lo fa sapere con una nota, Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente della Camera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
