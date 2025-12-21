Maxi furto al mobilificio portano via i pezzi pregiati E rubano anche il camion

Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, a Santonuovo, si è verificato un furto di notevole entità presso un mobilificio. I malviventi hanno portato via diversi pezzi pregiati e hanno inoltre sottratto un camion. L’evento ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

Quarrata (Pistoia), 21 dicembre 2025 – Maxi furto a Santonuovo nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre. Ad essere presa d’assalto la storica azienda di produzione e vendita di arredamenti d’eccellenza Giusti e Niccolai. I ladri si sono introdotti nella sede di oltre mille metri quadrati dove sono in esposizione i pezzi d’arredamento e hanno rubato mobili e articoli pregiati, per un valore quantificabile a una prima ricognizione di circa 30mila euro. Ma a questi si aggiunge il furto del camion con tutta l’attrezzatura per il montaggio dei mobili che vi era conservata all’interno, che evidentemente è servito per portare via la refurtiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi furto al mobilificio, portano via i pezzi pregiati. E rubano anche il camion Leggi anche: Roma Inter, Gasperini si gode i suoi pezzi pregiati: c’è una costante che verrà adottata anche contro i nerazzurri Leggi anche: Maxi furto all’Appio Claudio: ladri rubano due Rolex, gioielli e francobolli rari per un bottino 200mila euro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maxi furto al mobilificio, portano via i pezzi pregiati. E rubano anche il camion. Maxi furto al mobilificio, portano via i pezzi pregiati. E rubano anche il camion - Il titolare: “La sera prima due uomini hanno scattato foto agli oggetti più costosi” ... lanazione.it

Per non dimenticare. appuntato VESE Michele Era la notte fra il 13 e il 14 dicembre 2004 quando, a Bagnolo del Salento, fu commesso un furto ai danni di un mobilificio a Bagnolo. Gli autori furono intercettati da una pattuglia dei carabinieri che si lanciò all’ins - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.