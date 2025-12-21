Maxi controlli nei cannabis shop di Monza e Brianza | sequestrati oltre 6,5 kg di prodotti

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi controlli nei cannabis shop di Monza e Brianza. Nelle ultime settimane la polizia di Stato della questura di Monza ha effettuato numerosi controlli nei cannabis shop del territorio. Sopralluoghi per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge 482025. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

maxi controlli nei cannabis shop di monza e brianza sequestrati oltre 65 kg di prodotti

© Monzatoday.it - Maxi controlli nei cannabis shop di Monza e Brianza: sequestrati oltre 6,5 kg di prodotti

Leggi anche: Cannabis shop, blitz della Polizia: sequestrati 5 chili di prodotti, due denunciati

Leggi anche: Cannabis shop al setaccio, sequestrati oltre tre chili di droga

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Maxi operazione anti spaccio in Italia: 9 arresti e 17 denunce a Genova; Vasta operazione antidroga, sette arresti in provincia. Maxi sequestro nei cannabis shop; Droga e cannabis shop nel mirino: maxi blitz nazionale, arresti anche a Messina; Droga, maxi operazione in diverse città: 384 arresti.

maxi controlli cannabis shopMaxi operazione antidroga della Polizia di Stato: controlli in tutta Italia e sequestri anche a Como - Nel mirino anche i cannabis shop: a Como sequestrati 8,5 chili di marijuana “light” ... ciaocomo.it

maxi controlli cannabis shopSiracusa, maxi operazione antidroga: 5 arresti, sequestri e chiuso un cannabis shop - Siracusa, maxi operazione antidroga: 5 arresti, sequestri e chiuso un cannabis shop. siracusanews.it

maxi controlli cannabis shopMaxi blitz nella ‘malamovida’. Cinque arresti per droga e sequestri nei cannabis shop - Vasta operazione da parte della polizia che ha portato al controllo di 88 persone (20 minorenni e 40 stranieri) nella zone più calde delle notti lucchesi: San Michele, piazzale Verdi e piazzale Ricaso ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.