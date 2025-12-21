Maxi controlli nei cannabis shop di Monza e Brianza | sequestrati oltre 6,5 kg di prodotti

Maxi controlli nei cannabis shop di Monza e Brianza. Nelle ultime settimane la polizia di Stato della questura di Monza ha effettuato numerosi controlli nei cannabis shop del territorio. Sopralluoghi per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge 482025. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Maxi controlli nei cannabis shop di Monza e Brianza: sequestrati oltre 6,5 kg di prodotti Leggi anche: Cannabis shop, blitz della Polizia: sequestrati 5 chili di prodotti, due denunciati Leggi anche: Cannabis shop al setaccio, sequestrati oltre tre chili di droga Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Maxi operazione anti spaccio in Italia: 9 arresti e 17 denunce a Genova; Vasta operazione antidroga, sette arresti in provincia. Maxi sequestro nei cannabis shop; Droga e cannabis shop nel mirino: maxi blitz nazionale, arresti anche a Messina; Droga, maxi operazione in diverse città: 384 arresti. Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: controlli in tutta Italia e sequestri anche a Como - Nel mirino anche i cannabis shop: a Como sequestrati 8,5 chili di marijuana “light” ... ciaocomo.it

Siracusa, maxi operazione antidroga: 5 arresti, sequestri e chiuso un cannabis shop - Siracusa, maxi operazione antidroga: 5 arresti, sequestri e chiuso un cannabis shop. siracusanews.it

Maxi blitz nella ‘malamovida’. Cinque arresti per droga e sequestri nei cannabis shop - Vasta operazione da parte della polizia che ha portato al controllo di 88 persone (20 minorenni e 40 stranieri) nella zone più calde delle notti lucchesi: San Michele, piazzale Verdi e piazzale Ricaso ... msn.com

Stangata sui cannabis shop. Nelle ultime due settimane la polizia ha svolto una campagna di controlli... facebook

Controlli della polizia nei cannabis shop, sequestri e denunce a Bologna e provincia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.