Mauro Corona svela le piccole cose della vita per cui si commuove | Una nevicata quando torna il fuoco nella stufa | Il video
Sembra un "duro", a volte è davvero burbero, ma Mauro Corona, 75 anni di Erto, è anche una persona nota per la sua grande sensibilità e che si commuove per le piccole cose.L'ertano ha svelato recentemente quali sono presentando il suo ultimo libro 'I sentieri degli aghi di pino' sui canali social. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
